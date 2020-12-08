Четыре года назад бацька нашел способ решить давний военный конфликт на Закавказье

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал в 2016 г. тогдашнему лидеру Армении Сержу Саргсяну продать часть Нагорного Карабаха Азербайджану за $5 млрд. Об этом сегодня сообщает Sputnik.

Таким образом, офис Саргсяна подтвердил подлинность аудиозаписи их приватной беседы, ранее обнародованной в интернете.

На записи Лукашенко назвал "слабоватой" позицию армянского президента, который отказывался передавать Азербайджану семь районов из соображений, что Баку развяжет войну. Бацька предложил направить в НРК миротворцев ОДКБ, чтобы не допустить боевых действий.

Однако Саргсян явно в раздражении задает визави вопрос, почему Ереван должен "просто так" отдавать территории.

"Как просто так? Он заплатит. Он тебе предлагал 5 миллиардов [долларов] на первом этапе", – отвечает Александр Григорьевич.

Вероятно, белорусский лидер имел в виду президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Саргсян в ответ заявил, что даст $6 млрд, лишь бы Баку отказался от своих претензий.

"От чего? От семи районов? Да ты что?" – с удивлением воскликнул Лукашенко и упрекнул собеседника в том, что тот не хочет решать проблему.

Тут Саргсян напомнил бацьке, что он не может отдать Азербайджану эти семь районов, т.к. за них погибли 5 тыс армянских ребят.

"Ну, и что? У нас погибли 30 млн. Мы что сегодня с немцами воюем?" – отметил Лукашенко.

В офисе Саргсяна сообщили, что принимают как факт публикацию аудиозаписи, но от комментариев воздерживаются.

Напомним, вооруженный конфликт в Карабахе возобновился в сентябре текущего года. Баку и Ереван обвинили друг друга в провокациях. Армия Азербайджана при поддержке Турции смогла занять часть территорий НКР и получила еще три района в рамках трехстороннего соглашения о перемирии, подписанного сторонами конфликта и Россией в ночь с 9 на 10 ноября.

По условиям договоренностей, на линию разграничения зашли российские миротворцы. Ряд экспертов и СМИ назвали достигнутое соглашение победой политики Кремля. Издание The New York Times считает, что Путин в нынешнем военном обострении смог применить другую тактику, нежели в Грузии и на Украине.

