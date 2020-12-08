Лукашенко предложил Армении продать часть Карабаха

Лукашенко предложил Армении продать часть Карабаха
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
продолжениеПрезидент Армении снова просит помощи у Путина
Четыре года назад бацька нашел способ решить давний военный конфликт на Закавказье

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал в 2016 г. тогдашнему лидеру Армении Сержу Саргсяну продать часть Нагорного Карабаха Азербайджану за $5 млрд. Об этом сегодня сообщает Sputnik.

Таким образом, офис Саргсяна подтвердил подлинность аудиозаписи их приватной беседы, ранее обнародованной в интернете.

На записи Лукашенко назвал "слабоватой" позицию армянского президента, который отказывался передавать Азербайджану семь районов из соображений, что Баку развяжет войну. Бацька предложил направить в НРК миротворцев ОДКБ, чтобы не допустить боевых действий.

Однако Саргсян явно в раздражении задает визави вопрос, почему Ереван должен "просто так" отдавать территории.

"Как просто так? Он заплатит. Он тебе предлагал 5 миллиардов [долларов] на первом этапе", – отвечает Александр Григорьевич.

Вероятно, белорусский лидер имел в виду президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Саргсян в ответ заявил, что даст $6 млрд, лишь бы Баку отказался от своих претензий.

"От чего? От семи районов? Да ты что?" – с удивлением воскликнул Лукашенко и упрекнул собеседника в том, что тот не хочет решать проблему.


Тут Саргсян напомнил бацьке, что он не может отдать Азербайджану эти семь районов, т.к. за них погибли 5 тыс армянских ребят.

"Ну, и что? У нас погибли 30 млн. Мы что сегодня с немцами воюем?" – отметил Лукашенко.

В офисе Саргсяна сообщили, что принимают как факт публикацию аудиозаписи, но от комментариев воздерживаются.

Напомним, вооруженный конфликт в Карабахе возобновился в сентябре текущего года. Баку и Ереван обвинили друг друга в провокациях. Армия Азербайджана при поддержке Турции смогла занять часть территорий НКР и получила еще три района в рамках трехстороннего соглашения о перемирии, подписанного сторонами конфликта и Россией в ночь с 9 на 10 ноября.

По условиям договоренностей, на линию разграничения зашли российские миротворцы. Ряд экспертов и СМИ назвали достигнутое соглашение победой политики Кремля. Издание The New York Times считает, что Путин в нынешнем военном обострении смог применить другую тактику, нежели в Грузии и на Украине.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость
Ответить
ЖАДНОСТЬ И ГЛУПОСТЬ ПОГУБИЛО арамяшек -
1
новости партнеров

Разорятся миллионы вкладчиков: названа главная угроза для валютных сбережений россиян

Грядущие изменения в финансовой системе спровоцировали слухи о конфискации денег

Новый глава Пентагона может преподнести России неприятный сюрприз

Кандидат в министры обороны США считается "темной лошадкой"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей