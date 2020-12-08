Ереван не может сам разобраться с госграницами

Президент Армении Армен Саркисян заявил, что очень признателен российскому лидеру Владимиру Путину за его помощь в урегулировании нагорно-карабахского конфликта. Однако между Ереваном и Баку осталось немало неразрешенных вопросов, в которых не обойтись без Кремля. Сейчас Саркисян просит помочь в обозначении границы между двумя государствами.



Армянский президент отметил, что Ереван стремится минимизировать риск обострения ситуации в отношениях с Баку. Так что в вопросе демаркации границ Саркисян хотел бы заручиться поддержкой нашего главнокомандующего, пишет РИА "Новости".

До этого Армен Саркисян просил Владимира Путина помочь в вопросе возвращения пленных.