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Президент Армении Армен Саркисян заявил, что очень признателен
российскому лидеру Владимиру Путину за его помощь в урегулировании
нагорно-карабахского конфликта. Однако между Ереваном и Баку осталось немало
неразрешенных вопросов, в которых не обойтись без Кремля. Сейчас Саркисян просит
помочь в обозначении границы между двумя государствами.
Армянский президент отметил, что Ереван стремится минимизировать риск обострения ситуации в отношениях с Баку. Так что в вопросе демаркации границ Саркисян хотел бы заручиться поддержкой нашего главнокомандующего, пишет РИА "Новости".
До этого Армен Саркисян просил Владимира Путина помочь в вопросе возвращения пленных.
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