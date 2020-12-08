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Процесс развала Советского Союза начался еще при Михаиле Горбачев, при котором был запущен быстрый распад Компартии Советского Союза, уверен автор проекта соглашения о создании СНГ.
Предложение "обиженного" на ГКЧП Горбачева выйти из партии "всем честным коммунистам" в итоге привело к тому, что распад страны стал неизбежен. Экс-советник Ельцина также добавил, что российские коммунисты тоже приложили свою руку к развалу Союза, пишет "Взгляд".
"Ведь в РСФСР не было своей компартии, а 19 июня 1990 года – через неделю после принятия Декларации о государственном суверенитете России – уже создали. Получилось, что в центре как бы две компартии – союзная и российская. С этого момента смерть КПСС, а с ней и всей страны стала неизбежной", – объяснил Шахрай.
Окончательно судьба СССР была предопределена в конце августа 1991 года, когда народные депутаты решили "уйти". Однако Шахрай подчеркнул, что они были вынуждены пойти на это, да и такой "счастливый билет" редко выпадает.
Проректор МГУ также рассказал, как проходило подписание тех самым Беловежских соглашений. По его словам, о задаче он узнал лишь в самом Беловежье. По его словам, три лидера пытались сохранить то, что осталось, и избежать "кровавого" сценария, который произошел в Югославии.
Напомним, что 8 декабря 1991 года руководители России, Украины и Белоруссии подписали соглашение, в котором сообщалось о прекращении существования СССР и провозглашалось создание Содружества Независимых Государств.
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