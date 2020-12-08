Россиянам сообщили, во сколько начнется мероприятие

Президент России Владимир Путин начнет отвечать на вопросы журналистов и простых граждан 17 декабря в 12 часов дня.

О времени начала традиционной большой пресс-конференции главы государства стало известно из анонса мероприятия на канале "Россия 24".

В этом году Путин, несмотря на пандемию коронавируса, не стал отказываться от традиции пообщаться с журналистами и россиянами. Однако на этот раз пресс-конференция пройдет по видеосвязи.