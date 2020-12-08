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Президент России Владимир Путин начнет отвечать на вопросы журналистов и простых граждан 17 декабря в 12 часов дня.
О времени начала традиционной большой пресс-конференции главы государства стало известно из анонса мероприятия на канале "Россия 24".
В этом году Путин, несмотря на пандемию коронавируса, не стал отказываться от традиции пообщаться с журналистами и россиянами. Однако на этот раз пресс-конференция пройдет по видеосвязи.
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