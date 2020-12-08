Российской новой трубе помогает "слабый" оборонный бюджет американского государства

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен заблокировать законопроект об оборонном бюджете страны (National Defense Authorization Act) на 2021 финансовый год. Пока еще действующий хозяин Белого дома утверждает, что документ "слабый".

Трамп отметил, что не даст ходу проекту, если палата представителей конгресса США одобрит документ.

"Я надеюсь, что республиканцы Палаты представителей проголосуют против очень слабого закона об оборонном бюджете, на который я наложу вето", – написал лидер нации в своем "Твиттере".

По его словам, в проекте нет пунктов о сохранении национальных памятников, разрешения на 5G и не зафиксировано сокращение численности американских военнослужащих в других странах.

Ранее Трамп уже грозился заморозить столь важный законопроект.



Напомним, в начале декабря конгресс США согласовал текст документа оборонного бюджета, в который внесены новые санкции в отношении "Северного потока-2". Документ предусматривает рестрикции против компаний, которые содействуют продаже, аренде и использованию трубоукладчиков, предоставляют страховые и технические услуги.

Тем не менее, главные сторонники российского газопровода в Европе Германия объявила, что Берлин добился прогресса в диалоге с Вашингтоном по вопросу строительства "СП-2". Как заявил глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст, в ближайшее время должны состояться переговоры по вопросу освобождения от американских санкций европейских правительств и их органов.

