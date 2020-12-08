Россия и Запад оказались на грани масштабной войны

Зарубежные эксперты с ужасом ждут начала глобального конфликта

В последнее время отношения между нашей страной и объединенным Западом становятся все хуже. По оценкам специалистов, диалог между нами и западными коллегами находится на самом низком уровне с момента завершения холодной войны. Такое обострение противостояния легко может перерасти в масштабные военные действия.



После развала Советского Союза ряд соглашений и международных договоренностей сдерживал государства от развязывания нового глобального конфликта. Однако сейчас эти документы постепенно утрачивают свою силу. Текущее положение дел вызывает серьезные опасения у высокопоставленных западных военных и дипломатов. Свои размышления на этот счет эксперты изложили в письме, которое направили в газету The Times.

Аналитики издания Forbes отмечают, что представители разных сфер сходятся во мнении, что миру грозит новая масштабная война. Они подчеркнули, что данное письмо дипломатов и военных не является истеричным проявлением паникеров. Это серьезный документ, в котором своим мнением поделились высокопоставленные представители экспертного сообщества. Судя по их словам, мир действительно оказался на пороге войны.

К слову, некоторые наши эксперт придерживаются схожего мнения. Так, Борис Юлин убежден, что НАТО готовится к третьей мировой в Черном море.