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Депутат Рижской думы Андрис Морозов красочно и метафорично
описал текущее положение дел в отношениях между Россией и Латвией. По его мнению,
эта европейская страна заигралась в роли разобиженной "девочки" и в итоге
получила болезненный щелбан от России.
Так латвийский политик оценил потери их железной дороги – в ноябре текущего года она не обслужила ни одного груженого российского вагона. Из-за этого Рига несет колоссальные финансовые потери.
Европейский политик убежден – таким образом Латвии приходится расплачиваться за тридцатилетнюю агрессивную политику, которую она вела в отношении нашей страны.
По мнению Морозова, его родина ведет себя с Россией, как "обиженная злая девочка". Не секрет, что Рига не раз позволяла себе язвительные выпады в сторону Москвы. За откровенную антироссийскую риторику теперь приходится расплачиваться рублем (точнее, евро).
"Девочка доигралась?" – размышляет на странице рижского отделения партии "Согласие" в "Фейсбук" депутат.
При этом Морозов не теряет надежды, что Латвия сможет превратиться из "разобиженной девчонки" в "зрелую женщину", которая разумно определяет свою позицию на международной арене.
Ранее "Утро.ру" рассказывало, что Риге пришлось молить Москву прекратить падение грузоперевозок. Немилость со стороны России дорого обходится латышам.
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