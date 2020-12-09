Вашингтон также выделит деньги на помощь Украине

Палата представителей конгресса США одобрила оборонный бюджет на 2021 г., который предусматривает ограничения против "Северного потока – 2".

Санкции коснутся компаний, которые предоставляют необходимые для завершения строительства газопровода услуги, сообщает Bloomberg.

Также Соединенные Штаты планируют выделить $250 млн на военную помощь Украине, передает URA.RU.

В целом на оборону страны потратят $740 млрд, а $69 млрд – на зарубежные операции, пишет "Общественная служба новостей".

Напомним, что накануне Дональд Трамп заявил о намерении заблокировать законопроект об оборонном бюджете, если в конгрессе его не одобрят. Тем не менее, за документ проголосовали 335 конгрессменов, а 78 – против.