В США согласовали бюджет с санкциями против "Северного потока - 2"

Вашингтон также выделит деньги на помощь Украине

Палата представителей конгресса США одобрила оборонный бюджет на 2021 г., который предусматривает ограничения против "Северного потока – 2". 

Санкции коснутся компаний, которые предоставляют необходимые для завершения строительства газопровода услуги, сообщает Bloomberg.

Также Соединенные Штаты планируют выделить $250 млн на военную помощь Украине, передает URA.RU.

В целом на оборону страны потратят $740 млрд, а $69 млрд – на зарубежные операции, пишет "Общественная служба новостей".

Напомним, что накануне Дональд Трамп заявил о намерении заблокировать законопроект об оборонном бюджете, если в конгрессе его не одобрят. Тем не менее, за документ проголосовали 335 конгрессменов, а 78 – против.

Карина СИРАЗОВА

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