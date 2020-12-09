Открытую агрессию Штатов не одобряют даже прозападные немецкие партии

Ярко выраженная антироссийская риторика Соединенных Штатов не встречает поддержки у немецких властей, из-за чего бундестаг получает основания для тесного взаимодействия с Россией. Соответствующее заявление сделал гендиректор Центра политического анализа Павел Данилин.

Ранее представитель немецкой фракции "Альтернатива для Германии" Армин-Паулюс Хампель заявил, что партия не поддерживает политический курс правительства ФРГ за санкционные меры против РФ. Парламентарий считает, что достижение стабильности для европейского контингента возможно лишь при содействии российской стороны.

Данилин отметил, комментируя слова Хампеля, что "Альтернатива" делает последовательные заявления о необходимости налаживания отношений с РФ. Однако слова немецкого депутата не смогут изменить внешнеполитический курс ФРГ, так как основное большинство бундестага состоит из прозападных фракций – социал-демократов (СДПГ) и Христианско-демократического союза (ХДС), известных антироссийской риторикой.

Однако, полагает специалист, выстроить отношения с Кремлем Германии помогут, как ни странно, США, агрессивные выпады которых не встречают активной поддержки даже в рядах ХДС. Каждая политическая фракция в Германии требует уважения суверенитета немецкого государства.

"Здесь есть почва для некоторого союза между АдГ и другими политическими силами", — заявил Данилин в интервью РИА ФАН.

Ранее представитель бундестага Клаус Эрнст, занимающий пост главы комитета по энергетике, заявил, что Евросоюз должен вернуться к тактике цивилизованных переговоров с российской стороной