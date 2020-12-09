Фигуранта намерены наказать по всей строгости закона и выдворить из страны

Прокуратура Дании предъявила обвинение гражданину РФ, который проживает в стране на постоянной основе. Россиянин находится под стражей с июля текущего года.

Как отметили в ведомстве, фигуранта подозревают в предоставлении данных о государственных технологиях в сфере энергетики для российских спецслужб.

"Дело основано на крупном расследовании, проведенном полицейской разведкой", – говорится в сообщении прокуратуры.

Согласно приведенным данным, обвинитель намерен подать иск о вынесении лицу приговора в виде тюремного заключения и депортации из Дании. Ожидается, что процесс проведут в закрытом режиме.

Позднее посольство РФ в Дании заявило, что действия Копенгагена являются ошибкой. В диппредставительстве выразили надежду на освобождение гражданина России и оправдательный приговор суда.