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Прокуратура Дании предъявила обвинение гражданину РФ, который проживает в стране на постоянной основе. Россиянин находится под стражей с июля текущего года.
Как отметили в ведомстве, фигуранта подозревают в предоставлении данных о государственных технологиях в сфере энергетики для российских спецслужб.
"Дело основано на крупном расследовании, проведенном полицейской разведкой", – говорится в сообщении прокуратуры.
Согласно приведенным данным, обвинитель намерен подать иск о вынесении лицу приговора в виде тюремного заключения и депортации из Дании. Ожидается, что процесс проведут в закрытом режиме.
Позднее посольство РФ в Дании заявило, что действия Копенгагена являются ошибкой. В диппредставительстве выразили надежду на освобождение гражданина России и оправдательный приговор суда.
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