Дания обвинила россиянина в шпионаже

Фигуранта намерены наказать по всей строгости закона и выдворить из страны

Прокуратура Дании предъявила обвинение гражданину РФ, который проживает в стране на постоянной основе. Россиянин находится под стражей с июля текущего года.

Как отметили в ведомстве, фигуранта подозревают в предоставлении данных о государственных технологиях в сфере энергетики для российских спецслужб.

"Дело основано на крупном расследовании, проведенном полицейской разведкой", – говорится в сообщении прокуратуры.

Согласно приведенным данным, обвинитель намерен подать иск о вынесении лицу приговора в виде тюремного заключения и депортации из Дании. Ожидается, что процесс проведут в закрытом режиме. 

Позднее посольство РФ в Дании заявило, что действия Копенгагена являются ошибкой. В диппредставительстве выразили надежду на освобождение гражданина России и оправдательный приговор суда.

Егор МАЛКОВ

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