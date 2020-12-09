Зеленский сделал намек по Донбассу фотографией с Путиным

Зеленский сделал намек по Донбассу фотографией с Путиным
Владимир Зеленский. Фото: Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Глава Незалежной заявил, что Украина добьется поставленных целей

Украинский лидер Владимир Зеленский опубликовал на своей странице в социальной сети "Твиттер" фотографию, сделанную ровно год назад во время Нормандского саммита. Президент Незалежной написал под снимком, что Киеву удастся решить проблему с Донбассом, несмотря на явные трудности.

На опубликованном фото запечатлен, кроме самого Зеленского, президент РФ Владимир Путин, а также канцлер Германии и французский лидер Эммануэль Макрон. Все лидеры уселись за круглым столом перед саммитом.

Прошедший в 2019 году Нормандский саммит стал первой встречей за три года, в ходе которой обсуждались пути урегулирования украинского кризиса. Стороны договаривались на протяжении пяти часов. Также Владимир Путин провел двустороннее общение с украинским коллегой, в результате чего договоренности по донбасскому региону были перезапущены.

"Путь к миру непростой, но знаю – мы сможем", – подписал фотографию украинский президент. 

По итогам саммита было принято решение о продолжении выполнений ранее заключенных договоренностей.

Ранее бывший глава администрации украинского президента Андрей Богдан обратился к Владимиру Путину с призывом пересмотреть пункты Минских соглашений, устанавливающие особый статус Донбасса.

Егор МАЛКОВ

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Гость
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Гость
Шарий победит на Украине!!!)
Может на России Шарий победит, но не в Украине!!!)
Гость
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Что то Россия всех награждает народными республиками.
А чё бы ей самой не обзавестись народными республиками.
Как то не хорошо получается. У всех есть а у самой России нет.
Германия не против создать Восточно-Прусскую народную республику, Финляндия Карельскую народную республику, Япония Курильскую народную республику и т.д. Полит. управление и гос. языки будут Германии, Японии, Финляндии, а ресурсное обеспечение ( деньгами и всем остальным) за счёт России.
Не против или слабо?
Тоже самое предлагает Россия насильно Украине в ДНР и ЛНР.
Позиция России. Не хотите будем воевать.
Гость
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Шарий победит на Украине!!!)
Алексей Филофилактович (мафиози)
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Эпический д-<цензура>!
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