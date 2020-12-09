Курс рубля
- Доллар по 55: экономист озвучил прогноз на 2021 год
- Рубль подешевел по отношению к евро и доллару
- Эксперты спрогнозировали будущее рубля после резкого роста
С Днем Героев Отечества поздравил президент РФ Владимир Путин соотечественников в среду, 9 декабря. Он подчеркнул, что Россия свято чтит память защитников Родины, и этот праздник является данью уважения всем российским героям.
Все поколения граждан России преклоняются перед людьми, которые отстаивали свободу и независимость нашей Родины в разные времена – и в войне 1812 года, и Первую мировую, и в жесточайших испытаниях Великой Отечественной. Их жертвенному подвигу россияне обязаны самим фактом своего существования, напомнил президент. Однако не только на поле битвы проявляется героизм:
"Летопись российской славы хранит огромное множество имен тех, кто героически проявил себя в бою, в трудовых достижениях, в гражданском служении",
– подчеркнул Путин, отметив, что сегодня мы гордимся врачами, которые самоотверженно спасают людей в больницах, а также людьми, которые добиваются значительных свершений в обороне и других областях.
Каждый такой поступок оставляет яркий след в истории, подчеркнул президент. И новые поколения, преклоняясь перед героями прошлого, стремятся быть достойными их. Поэтому летопись российской славы никогда не будет прервана, убежден глава государства.
День Героев Отечества 9 декабря отмечают в России с 2007 года.
Азербайджанская сторона уверена, что Россия пересмотрит свою позицию
Экс-глава "Роснано" сравнил блогера с вождем пролетариата