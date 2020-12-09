Ограничительные меры Вашингтона не коснутся немецких портов

В утвержденном Палатой представителей США оборонном бюджете страны на 2021 год, в котором американские законодатели согласовали вариант самых жестких санкций в отношении "Северного потока-2", была оставлена лазейка для Германии, чтобы достроить газопровод и защитить европейские компании. На это обратило внимание издание EADaily.

Отметим, теперь документ должен утвердить действующий президент Штатов Дональд Трамп, уже не раз обещавший наложить на него вето по разным причинам, абсолютно не имеющим отношения к нашей трубе.

Что касаемо санкций против "СП-2", как замечает издание, в итоговом тексте статьи 1242 исчезли рестрикции в отношении компаний, т.е. портов, предоставляющих свои услуги судам газопровода. Также ограничительные меры не могут вводиться к организациям и структурам Норвегии, Швейцарии, Великобритании или любой другой страны Евросоюза, если это не коммерческие предприятия.

Данное послабление Вашингтона позволяет осуществить план Берлина по выводу "Северного потока-2" из-под удара американской дубины. Как стало известно на прошлой неделе для этого власти федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания намерены учредить "Фонд против изменения климата". Он то и объявит российский газопровод важнейшим элементом защиты окружающей среды, пишет издание.

Именно через созданное фондом предприятие немецкие компании и будут оказывать свои услуги "СП-2".

Документы по проекту организации такого фонда утекли в публичное пространство через журналиста таблоида Bild Юлиана Репке, опубликовавшего их в своем "Твиттер" еще 3 декабря.

По мнению EADaily, изменить трактовки законопроекта американского оборонного бюджета уже нельзя, а значит для ФРГ открывается возможность создать фонд, который защитит европейские компании от американских санкций. Тот же Репке полагает, что эта идея была не только правительства отдельно взятого германского региона, а "глубоко скоординированная работа с офисом немецкого канцлера и лоббистами МИД ФРГ в Вашингтоне".