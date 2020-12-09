Лукашенко подсмотрел идею перераспределения полномочий в Туркмении – СМИ

Лукашенко подсмотрел идею перераспределения полномочий в Туркмении – СМИ
Александр Лукашенко. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Белорусский лидер выбрал себе демократический образец

Идея президента Белоруссии о сокращении полномочий главы государства идет в русле анонсированной им ранее конституционной реформы. Однако чем больше подробностей озвучивает белорусский лидер, тем больше сомнений вызывает у слушателей.

Накануне Лукашенко предложил переложить часть президентских полномочий на Всебелорусское народное собрание. Из этого обозреватель Михаил Ростовский делает вывод, что образцом для подражания белорусский лидер выбрал "отца всех туркмен" Сапармурата Ниязова. Тот также в свое время "поделился" властью с Народным советом, состоящим из 2507 человек (в Всебелорусском собрании, напомним, 2500 делегатов).

На деле Народный совет Туркмении стал просто прикрытием для тоталитарной власти президента, пишет Ростовский в "МК". Но вряд ли нынешнее белорусское общество "проглотит" идею, которая прошла в Туркмении в 1992 году. Да и Москва в этом случае окажется в положении человека, который "поручился за знакомого по кредиту", а затем обнаружил, что тот "сбежал со всеми деньгами", отмечает автор. 

Ранее Лукашенко предупредил, что перераспределение власти будет означать и усиление ответственности тех, кому перейдут полномочия. При этом Москва уже дала ему понять, что недовольна происходящими в республике процессами.

Николай ВИКТОРОВ

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Гость
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Да просто послать Лукаша, войти в федерацию России всей страной и жить как жили, а жили лучше чем федерация, почему всем понятно, а кому не так ему и не надо
М
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упырь вцепился четырьмя конечностями и зубами,пока всех белоленточников не перебьешь можешь порулить,но вещички собери на всякий пожарный,кремль не железный и ростов не резиновый
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