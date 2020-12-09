Евросоюз дал Украине деньги на борьбу с коронавирусом

Евросоюз дал Украине деньги на борьбу с коронавирусом
Фото: Markiian Lyseiko/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
продолжениеНа Украине план Кравчука по борьбе с Россией назвали нелепостью
Киевскому режиму не поставили никаких политических условий, но следующий транш просто так получить не выйдет

Брюссель выделил Киеву транш в размере €600 млн в рамках макрофинансовой помощи на борьбу с эпидемией коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба Европейской комиссии.

Таким образом, Украина стала седьмой страной, получившей деньги из пакета чрезвычайных мер ЕС в размере €3 млрд. Средства получают десять стран-партнеров Евросоюза. Цель программы – помочь им ограничить экономические последствия пандемии.

Предполагается, что эта выплата будет способствовать макрофинансовой стабильности на Украине, позволит ей выделять ресурсы на смягчение тяжелых негативных социально-экономических последствий COVID-19. Транш представляет собой "ощутимую демонстрацию солидарности" Евросоюза со своим соседом и партнером.

"Я желаю правительству Украины на 2021 год выполнить свою программу реформ, улучшить уровень жизни, продолжить борьбу с коррупцией и приблизить Украину к ЕС", – сказал вице-президент ЕК Валдис Домбровскис.

Выделенный Киеву транш стал первым в рамках макрофинансовой помощи Евросоюза, и он не зависит от выполнения властями Незалежной каких-либо конкретных политических условий.

Однако для получения второго транша киевскому режиму нужно выполнить требования Меморандума о взаимопонимании, который был подписан нынешним летом и содержит восемь пунктов. В частности, украинцам необходимо провести реформу управления государственными финансами и госпредприятиями, улучшить деловую среду в стране и продолжить борьбу с коррупцией.

Киев может получить еще деньги из Вашингтона – $250 млн. Данные средства американские законодатели заложили в оборонный бюджет США на 2021 год, сообщает телеканал "360". Незалежная обязана потратить эти деньги на поддержку собственной армии.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

М
Ответить
по такому случаю пан зеленский исполнил на пианино лучшую свою композицию в честь брюссельских партнеров
1
новости партнеров

Свидетель по делу МН17: раскрыты подробности о похищении из РФ ополченца Донбасса

По данным источников, в России работает агентурная сеть Службы безопасности Украины

Чубайс разнес Навального в пух и прах

Экс-глава "Роснано" сравнил блогера с вождем пролетариата

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей