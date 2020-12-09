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Украинский политолог Владимир Воля поделился
своим экспертным мнением по поводу задумок, которые бродят в головах некоторых представителей
киевского режима.
Политолог с явным скепсисом относится к предложению главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука отключить Россию от международной платежной системы SWIFT. Подобного рода инициативы уже не в первый раз звучат от высокопоставленных украинцев. Однако эта идея "политически наивная" и в целом "нелепая", отмечает Воля.
Украинский эксперт напомнил, что Россия является одним из важнейших участников международного рынка и торговли. Поэтому никто в здравом уме не будет отключать ее от общей платежной системы, пишет издание "Главред".
Такое положение дел является очевидным для любого мыслящего человека, так что подобные угрозы говорят о неадекватности тех, кто их транслирует.
Ранее в прессе появилась информация, что российский лидер Владимир Путин и немецкий канцлер Ангела Меркель пришли к согласию и забраковали "план Кравчука", касающийся решения вопроса по Донбассу.
По данным источников, в России работает агентурная сеть Службы безопасности Украины
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