На Украине план Кравчука по борьбе с Россией назвали нелепостью

На Украине план Кравчука по борьбе с Россией назвали нелепостью
Леонид Кравчук. Фото: x99/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Радикальные идеи нравятся далеко не всем украинским экспертам

Украинский политолог Владимир Воля поделился своим экспертным мнением по поводу задумок, которые бродят в головах некоторых представителей киевского режима.

Политолог с явным скепсисом относится к предложению главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука отключить Россию от международной платежной системы SWIFT. Подобного рода инициативы уже не в первый раз звучат от высокопоставленных украинцев. Однако эта идея "политически наивная" и в целом "нелепая", отмечает Воля.

Украинский эксперт напомнил, что Россия является одним из важнейших участников международного рынка и торговли. Поэтому никто в здравом уме не будет отключать ее от общей платежной системы, пишет издание "Главред".

Такое положение дел является очевидным для любого мыслящего человека, так что подобные угрозы говорят о неадекватности тех, кто их транслирует.

Ранее в прессе появилась информация, что российский лидер Владимир Путин и немецкий канцлер Ангела Меркель пришли к согласию и забраковали "план Кравчука", касающийся решения вопроса по Донбассу. 

Ольга ФЕДОРОВА

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ДВА человека, перед которыми стоит вся Европа С большим пониманием, и этот довольно наглый пан. Это абзац, ну она-ж каже не без того потому шо шош
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