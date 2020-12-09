Лавров дал тревожный сигнал Меркель

Лавров дал тревожный сигнал Меркель
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Встречаясь с представителями немецкой правой партии Москва пытается решить ряд проблем

Встречей главы МИД РФ Сергея Лаврова с депутатами бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Москва посылает несколько сигналов Берлину. Прежде всего, Кремль проверяет реакцию немецких властей, поскольку "АдГ" считается самой радикальной оппозицией для канцлера Ангелы Меркель из тех, что представлены в парламенте ФРГ. Об этом говорится в статье издания "Взгляд".

Отмечается, что подобная встреча вроде не по статусу Лаврову, однако у главы нашей дипломатии были поводы для нее.

Прежде всего, это ситуация вокруг якобы отравления российского оппозиционера Алексея Навального неким "Новичком". Напомним, он является личным берлинским гостем Меркель.

"Если германское руководство позволяет себе контакты с представителями радикальной (или "несистемной") оппозиции, мы тоже начнем с такими контактировать – и посмотрим, как это вам понравится", – пишет автор статьи.

Он указал, что представители "АдГ" в Германии как раз считаются радикалами, в частности, они выступают за выход ФРГ из Евросоюза, против глобализма, гегемонии США на планете, однополярного мира. "Альтернативщики" требуют отмены антироссийских санкций, защищают традиционные ценности. Также посланники партии посещали Крым после его возвращения в состав РФ.

Однако не нужно считать, что встречаясь с немецкими оппозиционерами, Лавров лишь хотел потроллить Берлин, поясняется в материале. Кроме проблемы с Навальным, у России в отношениях с Германией остаются еще ряд серьезных нерешенных вопросов. К их числу относится замороженная стройка газопровода "Северный поток-2".

Через встречу с "АдГ" Москва пытается донести до Берлина мысль, что накопившиеся проблемы можно решать с помощью разных площадок диалога.

Визит "альтернативщиков" в РФ начался накануне. Вчера же замглавы фракции в Бундестаге Тино Круппала и его коллега Армин-Паулюс Хампель встречались с Лавровым.

Приезд представителей правой партии уже вызвал скандал на родине. Так, сегодня официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар на брифинге в Берлине опровергла утверждение "АдГ" о том, что власти оказывали "массированное противодействие" депутатам в ходе подготовки их визита в Москву, передают РИА "Новости".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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Москва правельно делает, деалог с теми кто это желает
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