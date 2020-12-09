Российский посол оказался в центре скандала в Израиле

Российский посол оказался в центре скандала в Израиле
Анатолий Викторов. Фото: israel.mid.ru
Дипломата вызвали в МИД страны

Министерство иностранных дел Израиля захотело пообщаться с российским послом Анатолием Викторовым. В Иерусалиме возмутились тем, что дипломат сказал газете The Jerusalem Post.

Сообщается, что глава политико-стратегического департамента МИД Алон Бар осудил слова посла. Глава российской дипмиссии в разговоре с изданием заметил, что обстановка в регионе достаточно шатка не из-за Тегерана, который косвенно участвует в войнах. По его мнению, причиной всему конфликт между Израилем и Палестиной, который страны никак не могут уладить, тот факт, что государства не могут понять друг друга, а также нарушение резолюций ООН. 

МИД Израиля подчеркнул, что подобная точка зрения не отвечает тому, что реально происходит на Ближнем Востоке, эти моменты постоянно становятся предметом обсуждения в разговорах дипломатов стран. 

Как пишет газета, Викторов намерен отправить им письмо, где объяснит свою позицию, ведь некоторые части его высказываний журналисты осветили неправильно. 

Полина ИВАНОВА

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Гость
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И в чем скандал? Иванова, не пиши больше, дура.
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