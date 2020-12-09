На Смоленской площади оценили действия Копенгагена как истерию

Задержание россиянина в Дании за якобы шпионаж можно сравнить с "охотой на ведьм". Копенгаген не представил доказательств его противоправных действий, чем ставит под удар работу наших специалистов в Королевстве. Об этом заявила директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова.

По информации дипломата, россиянин был задержан в июле нынешнего года, ему инкриминируют деятельность на спецслужбы РФ. Свою вину мужчина не признает, ему предоставлен адвокат.

"Рассматриваем арест и начавшееся судебное разбирательство как очередной этап антироссийской истерии со стороны Копенгагена. Подобные бездоказательные обвинения напоминают "охоту на ведьм", ставя тем самым под удар деятельность российских специалистов на территории Дании", – цитирует РИА "Новости" Захарову.

Она сообщила, что нашему гражданину оказывается вся необходимая дипломатическая помощь, его не раз посещали в изоляторе временного содержания.

В Москве надеются, что справедливость в деле арестованного все-таки возобладает, подчеркнула представитель ведомства.

Напомним, летом этого года по Европе прокатилась целая волна шпиономании. В августе сообщалось о задержании в Норвегии гражданина страны по подозрению в шпионаже. Он работал в консалтинговой компании DNV GL, которая оказывала услуги по проекту "Северный поток". В этом же месяце стало известно об аресте во Франции офицера, проходившего службу на натовской базе в Италии.

Также в шпионаже обвинили российского дипломата в Австрии. Толпы агентов выявлены на территории Украины местной СБУ. Все они, само собой разумеется, работали на Москву.

