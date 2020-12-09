Раскрыты планы Байдена на первые две недели президентства в отношении России

Раскрыты планы Байдена на первые две недели президентства в отношении России
Джо Байден. Фото: CNP/AdMedia/www.globallookpress.com
Соперник Трампа уже определил "врагов" Вашингтона

Многие убеждены – Джо Байдену все же удастся отнять кресло президента Америки у Дональда Трампа. Чем новоиспеченный главнокомандующий США займется в первую очередь, спрогнозировали американские журналисты.

Авторы издание The Washington Post обратили внимание на то, что Байден, скорее всего, переедет в Белый дом за две недели до конца срока договора СНВ-3. Этот документ долгие годы сдерживал гонку вооружений между Москвой и Вашингтоном. И, если Трамп собирался заключать новое соглашение, то Байден с высокой долей вероятности продлит срок действия текущего документа еще на пять лет.

По мнению журналистов из США, это решение станет первым шагом нового президента в отношении России.

В остальном, нам нечем обольщаться. Авторы статьи заявляют, что Байден будет придерживаться стратегии противостояния России и Китаю. В рамках реализации этой задумки будущий американский лидер сколотит антироссийскую коалицию из стран-партнеров – выступать единым фронтом против Москвы и Пекина значительно выгоднее.

Ранее политолог Игорь Шатров рассказал о преимуществах России в борьбе с Байденом. По мнению эксперта, наша стран проявит к американской дубине стрессоустойчивость.

Ольга ФЕДОРОВА

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