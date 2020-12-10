Зеленский выдвинул новые обвинения против России из-за Донбасса

Зеленский выдвинул новые обвинения против России из-за Донбасса
Владимир Зеленский. Фото: Markiian Lyseiko/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Президент Украины заявил о заинтересованности его страны в мире и не упустил возможности упрекнуть РФ

Владимир Зеленский разразился речью, посвященной годовщине саммита "нормандской четверки". Отметив достижения Незалежной, он выдвинул новые обвинения в адрес России.

Во время прямых переговоров глав стран-участниц нормандского формата можно добиться значимых результатов, сказал президент Украины. И заявил, что его страна показала всем, в первую очередь – жителям Донбасса, свою заинтересованность в мире, в отличие от РФ, которая, по его словам, блокирует выполнений договоренностей.

Кроме того, Незалежная готова к новому этапу разведения войск. А еще к разминированию территорий и обмену пленными между сторонами конфликта.

Несмотря на трудности, впервые за годы войны удалось установить режим прекращения огня. Он продолжается с 27 июля этого года, благодаря чему сохранены десятки жизней украинских граждан – военных и не только. 

Также Незалежная построила на линии разграничения новые современные контрольные пункты въезда и выезда с пунктами административных услуг. Тем самым Киев демонстрирует мирным жителям Донбасса с обеих сторон линии разграничения, что достичь мира можно, отметил Зеленский.

И добавил, что его страна может выиграть битву за жителей "временно оккупированной территории". Украиной предпринимаются конкретные шаги, доказывающие дончанам и луганчанам, что она "значительно лучше", чем непризнанные самопровозглашенные республики, пафосно заключил Владимир Александрович, информирует пресс-служба.

Ранее  Владимир Зеленский разместил на своей странице в соцсети фото с Владимиром Путиным. Под снимком президент Незалежной написал, что Киеву удастся решить проблему с Донбассом, несмотря на явные трудности.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

Гость
Ответить
ЭТОТ СТРУСЛИВЫЙ КЛОУН НИКАК НЕУГОМОНИТЬСЯ - РОССИИ НАДО ОКОНЧАТЕЛЬНО ПОСТАВИТЬ ЕГО НА МЕСТО - ОТКУДА ОН ВЫЛЕЗ - ОТМОРОЗОК ПОЧУВСТВОВАЛ ВЛАСТЬ И БОРЗЕЕТ
Гость
Ответить
Как он это представляет? Сперва убивать сыновей,мужей и они к ним пойдут?
1
новости партнеров
По теме

Мощное землетрясение в Бурятии попало на видео

В городе введен режим повышенной готовности

Германия ударила по себе санкциями против России

Ожидаемого результата принятые Берлином ограничения не принесли

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей