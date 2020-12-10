Президент Украины заявил о заинтересованности его страны в мире и не упустил возможности упрекнуть РФ

Владимир Зеленский разразился речью, посвященной годовщине саммита "нормандской четверки". Отметив достижения Незалежной, он выдвинул новые обвинения в адрес России.

Во время прямых переговоров глав стран-участниц нормандского формата можно добиться значимых результатов, сказал президент Украины. И заявил, что его страна показала всем, в первую очередь – жителям Донбасса, свою заинтересованность в мире, в отличие от РФ, которая, по его словам, блокирует выполнений договоренностей.

Кроме того, Незалежная готова к новому этапу разведения войск. А еще к разминированию территорий и обмену пленными между сторонами конфликта.

Несмотря на трудности, впервые за годы войны удалось установить режим прекращения огня. Он продолжается с 27 июля этого года, благодаря чему сохранены десятки жизней украинских граждан – военных и не только.

Также Незалежная построила на линии разграничения новые современные контрольные пункты въезда и выезда с пунктами административных услуг. Тем самым Киев демонстрирует мирным жителям Донбасса с обеих сторон линии разграничения, что достичь мира можно, отметил Зеленский.

И добавил, что его страна может выиграть битву за жителей "временно оккупированной территории". Украиной предпринимаются конкретные шаги, доказывающие дончанам и луганчанам, что она "значительно лучше", чем непризнанные самопровозглашенные республики, пафосно заключил Владимир Александрович, информирует пресс-служба.

Ранее Владимир Зеленский разместил на своей странице в соцсети фото с Владимиром Путиным. Под снимком президент Незалежной написал, что Киеву удастся решить проблему с Донбассом, несмотря на явные трудности.