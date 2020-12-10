США готовятся к новым санкциям против Союзного государства – Лавров

США готовятся к новым санкциям против Союзного государства – Лавров
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Конгресс выдумывает причины для сдерживания Москвы

Запад ищет новые поводы для обвинения России во вмешательствах в дела других стран, заявил глава российского МИД Сергей Лавров. По словам министра, Конгресс продвигает новые экономические ограничения против Союзного государства под предлогом "угнетения" лиц, стремящихся к очередной "цветной революции" в Белоруссии.

Глава внешнеполитического ведомства уверен, что Запад продолжит заниматься поиском новых поводов для сдерживания России. Вашингтон может не только находить причины на ровном месте, но и придумывать свои собственные, о чем министр заявил в интервью RT.

Осенью палата представителей уже выступила в поддержку закона, который наделяет президента Соединенных Штатов полномочиями для введения ограничений на въезд представителей белорусского ЦИК и местных госслужащих, которых Белый дом считает ответственными за оказание давления на средства массовой информации.

Документ также вносит дополнительные возможности для содействия Белоруссии, включая помощь по противодействию "цензуре в Сети", а также поддержку женщинам и политбеженцам, отмечает РИА Новости.

При одобрении законопроекта президент Соединенных Штатов сможет блокировать визу любого иностранного лица, входящего в состав белорусского ЦИК, должностного представителя Союзного государства или физлица РФ, которые, по мнению Белого дома, принимают активное участие против медиа или нарушают права человека в Белоруссии.

Ранее Лавров заявил, что внешнеполитическая повестка Штатов в отношении РФ останется неизменной после прихода к власти Джо Байдена.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

СТОП российский оккупант! Беларусь не ваша и никогда не будет вашей!
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Опять у кремлёвского извращенца лаврова очередной приступ лиссэнцефалии.
От отсутствия извилин в мозгу снова галюники мерещатся об союзном государстве.
За время существования вашей больной на всю голову империи ваша мокшанская нация изрядно потрудилась, дабы иметь все основания просто не то что ненавидеть вас а просто принимать вас за низкосортных индивидуумов желающих иметь побольше вассалов.
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