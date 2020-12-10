Немецкие власти только санкции принимают быстро, а на обдумывание запросов о правовой помощи им требуется много времени

Россия обязательно получит от Германии ответы по делу россиянина Алексея Навального. В этом заверил посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр. Вот только российской стороне придется подождать годика два, поскольку быстро такие вопросы не решаются, подчеркнул дипломат.

"Германия ни в коем случае не отказывалась отвечать на те четыре запроса о правовой помощи, которые были направлены Российской Федерацией по делу Навального",

– пояснил посол в комментарии РИА "Новости". Однако, по его словам, все профессионалы знают, что сотрудничество в области международного права – дело сложное, требующее времени, особенно когда речь идет об уголовном преступлении.

"На ответ может потребоваться от нескольких месяцев до двух лет",

– предупредил дипломат.

Навальный попал в больницу Омска 20 августа. По настоянию жены 22 августа его перевезли в немецкую клинику "Шаритэ". Вскоре местные эксперты заявили, что россиянин был отравлен боевым веществом "Новичок". В результате Россию обвинили в покушении на блогера и ввели санкции. При этом ни на один официальный запрос Москвы по данному делу ответа до сих пор не поступило, а на зеркальные санкции в Берлине обиделись.