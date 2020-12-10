Лукашенко решил вопрос о войсках РФ и Белоруссии на западных границах

Лукашенко решил вопрос о войсках РФ и Белоруссии на западных границах
Фото: Russian Defence Ministry/Global Look Press/www.globallookpress.com
Президент Республики предложил обновить планы

В Минске прошло совещание Александра Лукашенко с главой Минобороны Виктором Хрениным и начальником Генштаба Александром Вольфовичем. На нем обсуждалось применение группировки войск Белоруссии и России на западных границах.

Планы следует обновить, сказал президент Белоруссии. И сделать это необходимо с учетом происходящего у западных рубежей и в мире.

Лукашенко поинтересовался что сделано в этом направлении что еще надо сделать. По его словам, нагнетание обстановки продолжается, несмотря на "убаюкивание" со стороны руководства и США, и НАТО. 

Министр обороны и начальник Генштаба рассказали главе государства о переработке документов. Он одобрил их предложения.

Теперь план применения региональной группировки войск Белоруссии и России обсудят на заседании Высшего государственного совета Союзного государства, передает БелТА.

Полина ДОРОЖКИНА

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