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В Минске прошло совещание Александра Лукашенко с главой Минобороны Виктором Хрениным и начальником Генштаба Александром Вольфовичем. На нем обсуждалось применение группировки войск Белоруссии и России на западных границах.
Планы следует обновить, сказал президент Белоруссии. И сделать это необходимо с учетом происходящего у западных рубежей и в мире.
Лукашенко поинтересовался что сделано в этом направлении что еще надо сделать. По его словам, нагнетание обстановки продолжается, несмотря на "убаюкивание" со стороны руководства и США, и НАТО.
Министр обороны и начальник Генштаба рассказали главе государства о переработке документов. Он одобрил их предложения.
Теперь план применения региональной группировки войск Белоруссии и России обсудят на заседании Высшего государственного совета Союзного государства, передает БелТА.
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