Тихановская припугнула белорусов мерами против коронавируса

Тихановская припугнула белорусов мерами против коронавируса
Светлана Тихановская. Фото: via www.imago-images.de/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Ограничения против распространения эпидемии, которые в Белоруссии намного мягче, чем в Европе, она сочла террором

Железным занавесом назвала лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявленные в республике меры против COVID-19. Решение властей ограничить перед Новым годом передвижение граждан через государственную границу, по ее мнению, возвращает Белоруссию во времена Сталина.

"Режим делает все, чтобы превратить нашу страну в современный ГУЛАГ – огромную тюрьму, где царит страх и насилие",

говорится в заявлении Тихановской, проживающей в последние месяцы за пределами Белоруссии. Ранее она сообщила, что готова сесть на место Александра Лукашенко.

Накануне стало известно, что с 20 декабря 2020 г. белорусы смогут покинуть страну только на самолете, выезд за границу на наземном транспорте или по воде будет приостановлен из-за эпидемии коронавируса. 

Белоруссия оставалась одной из немногих стран мира, госграницы которой были открыты в пандемию. В ЕС Минск за это сильно критиковали. В то же время простые европейцы протестовали против коронавирусных ограничений, введенных в их странах. 

Николай ВИКТОРОВ

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Гость
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какое прекрасное, не обезображенное интеллектом лицо! ))
Алексей Филофилактович (мафиози)
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Опа вместо головы у женшыны.
Гость
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Что она знает про Сталина, про ГУЛАГ и про фултонскую речь Черчилля? Стоит отметить - читает с листа вполне сносно, но без выражения и без определения приоритетов. Так себе статистка.
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