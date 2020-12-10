На Украине планируют получить от Молдавии "компенсацию" за Крым

На Украине планируют получить от Молдавии "компенсацию" за Крым
Фото: Server Amzayev/Russian Look/www.globallookpress.com
Кишиневу предложили дружить против Москвы

В четверг, 10 декабря, глава МИД Украины прибыл в Молдавию. На пресс-конференции с тамошним министром иностранных дел Дмитрий Кулеба предложил объединить усилия двух стран в работе над "Крымской платформой". Видимо, в качестве "компенсации" за прежнюю позицию по полуострову.

В Киеве надеются на активное и плодотворное участие Кишинева в проекте, заявил представитель Незалежной. И поблагодарил Молдавию за поддержку в вопросах независимости и территориальной целостности Украины.

Кулеба также отметил, что в его стране всегда выступали за урегулирование ситуации в Приднестровье. А также будет продолжаться работа над проектами, способствующими восстановлению территории обеих стран.

Визит главы украинского МИД в Кишинев продлится два дня. Кроме беседы с молдавским коллегой у него запланирована встреча с новым президентом соседней страны Майей Санду.

До этого Украина пригласила Молдавию поучаствоватьв "Крымской платформе" три дня назад. С таким предложением к послу этой страны Руслану Болбочану обратилась замминистра иностранных дел Незалежной Эмине Джапарова.

Ранее прежний президент Молдавии Игорь Додон не раз говорил, что Крым российский. из-за этого отношения между Киевом и Кишиневом разладились. Новая власть Республики высказывается о принадлежности полуострова по-другому, поэтому диалог стал налаживаться.

"Крымская платформа" – это проект так называемой "деоккупации" полуострова. Его участники, по плану Киева, будут обсуждать "захват" региона Россией и согласовать пакеты мер против РФ. 

 В Крыму посмеялись над этими планами по "возвращению" на Украину. Такие проекты Киева заведомо провальны и вызывают лишь иронию, они безразличны населению полуострова, заявили в республике. 

Полина ДОРОЖКИНА

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