Алиев замахнулся на земли Армении

Алиев замахнулся на земли Армении
Ильхам Алиев. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Азербайджанский лидер намекнул соседям, что они не смогут конкурировать с ними в военной силе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о торжестве исторической справедливости в связи с освобождением части Нагорного Карабаха от "оккупации" и дал понять, что некоторые азербайджанские территории все еще захвачены Арменией. Свою пламенную речь он произнес на сегодняшнем военном параде в присутствии единственного иностранного гостя – главы Турции Реджепа Эрдогана.

По словам Алиева, еще в 80-е годы прошлого века сотни тысяч азербайджанцев "были изгнаны с родных земель".

"Зангезур (Сюникская область Армении), Гёйча (Севан), Иреван (армянская столица Ереван) – это все исторические азербайджанские земли", – цитирует "Интерфакс" политика.

Алиев назвал "оккупацией" события 90-х XX века и существование НКР. Отбитые нынешней осенью у армян территории Карабаха президент оценил как "восстановление территориальной целостности" Азербайджана.

Глава государства подчеркнул, что сделать это удалось благодаря накопленным за последние годы политической, экономической и военной силам Республики, в чем Ереван не может конкурировать с Баку. Алиев напомнил, что неоднократно предупреждал: если Армения "не вернет наши земли, мы решим этот вопрос военным путем".

Не менее провокационно отметился и Эрдоган. По данным издания "Красная весна", турецкий лидер, выступая с поздравительным словом, якобы произнес фразу "Да святится сегодня душа Энвер-паши".

Данный гражданин является одним из главарей младотурецкого режима в Османской империи в 1913-1918 годах. Его считают чуть ли не главным идеологом геноцида армян, греков и ассирийцев. Убит в бою с красноармейским отрядом по командованием Акопа Мелкумянца (Яков Мелькумов) в 1922-ом на территории нынешнего Таджикистана.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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Гость
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В 80 годах, все турки месхитинцы были изгнаны из Узбекистана... и что.... заберите их к себе...
Гость
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ЗАЧЕМ АЗЕРБАЙЖДАНУ арамянские ЗЕМЛИ ???? ЭТО ФЕЙКИ И СКАЗКИ арамяшек --- АЗЕРБАЙДЖАН НА ЧУЖИЕ ЗЕМЛИ НЕ ПРЕТЕНДУЕТ - СВОЕЙ ЗЕМЛИ ХВАТАЕТ
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