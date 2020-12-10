Путин запудрил мозги американцам – СМИ США

Путин запудрил мозги американцам – СМИ США
Владимир Путин. Фото: President of Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
В Соединенных Штатах признали свой провал в информационной войне

Россия выиграла очередную битву в гибридной войне с США. Об этом сообщило читателям американское издание National Review.

Поводом для обвинений вновь послужили выборы в США. Несмотря на то, что глава Агентства кибербезопасности и защиты инфраструктуры США (CISA) Кристофер Кребс уже заявил, что нет оснований подозревать "иностранных противников" в том, что они мешали американцам голосовать или пытались изменить результаты голосования, издание пишет, что президент РФ Владимир Путин и тут сделал свое черное дело.

"На президентских выборах 2020 года главной целью Путина (…) было расколоть США, посеять недовольство и социальный хаос, подорвать доверие американцев друг к другу и к их демократическим процессам",

говорится в статье. Авторы утверждают, что ради этой цели агенты Кремля проникли и в "группы белых националистов", и в объединения чернокожих, и в ряды республиканцев, и в ряды демократов. В результате американцы даже не поняли, что им запудрили мозги.

"Путин явно выигрывает гибридную войну России против США, потому что американцы не понимают, как ими манипулируют",

– делает вывод издание. В ответ оно призывает не менять свою избирательную систему, а расширять методы влияния на Россию, в том числе в киберпространстве.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. Джо Байден, по предварительным данным, набрал больше голосов, но Дональд Трамп считает победу соперника неочевидной из-за многочисленных нарушений при голосовании и подсчете голосов. Поэтому в Москве пока не спешат с поздравлениями.

Николай ВИКТОРОВ

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Гость
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Обвинять кого-либо в расстрелах негров, в горах трупах в рефрижераторах от вируса, в мусорных мешках на врачах вместо костюмов - это всё равно, что обвинять, что кто-то нагадил американскому режиму в штаны! :))))
Хохлы и прибалты всегда так делают! Поэтому и богатеют год от года!
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