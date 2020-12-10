В Соединенных Штатах признали свой провал в информационной войне

Россия выиграла очередную битву в гибридной войне с США. Об этом сообщило читателям американское издание National Review.

Поводом для обвинений вновь послужили выборы в США. Несмотря на то, что глава Агентства кибербезопасности и защиты инфраструктуры США (CISA) Кристофер Кребс уже заявил, что нет оснований подозревать "иностранных противников" в том, что они мешали американцам голосовать или пытались изменить результаты голосования, издание пишет, что президент РФ Владимир Путин и тут сделал свое черное дело.

"На президентских выборах 2020 года главной целью Путина (…) было расколоть США, посеять недовольство и социальный хаос, подорвать доверие американцев друг к другу и к их демократическим процессам",

– говорится в статье. Авторы утверждают, что ради этой цели агенты Кремля проникли и в "группы белых националистов", и в объединения чернокожих, и в ряды республиканцев, и в ряды демократов. В результате американцы даже не поняли, что им запудрили мозги.

"Путин явно выигрывает гибридную войну России против США, потому что американцы не понимают, как ими манипулируют",

– делает вывод издание. В ответ оно призывает не менять свою избирательную систему, а расширять методы влияния на Россию, в том числе в киберпространстве.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. Джо Байден, по предварительным данным, набрал больше голосов, но Дональд Трамп считает победу соперника неочевидной из-за многочисленных нарушений при голосовании и подсчете голосов. Поэтому в Москве пока не спешат с поздравлениями.