Путин пошутил о бабушках-агентах ЦРУ в России - видео

Путин пошутил о бабушках-агентах ЦРУ в России - видео
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Президент РФ рассказал о патриотизме старшего поколения

Владимир Путин провел совещание с правозащитниками. Во время встречи член СПЧ Екатерина Винокурова заговорила об аресте экс-советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, которого подозревают в госизмене. Разговор принял неожиданный поворот.

Винокурова посчитала, что закон о госизмене необходимо отредактировать, пишет "МК". Свою позицию она объяснила необычным примером: бабушку-шпионку перевели через дорогу, совершили благое дело, но в итоге человек, проявивший заботу о соотечественнице, будет осужден. 

Президент РФ же отметил, что такого не бывает. Он бабушек-агентов ЦРУ не видел. 

"У нас бабушки все настроены патриотично",

– добавил Путин, чем насмешил участников совещания. 

Глава государства подчеркнул, что наши бабушки во время Великой отечественной войны боролись с врагом, трудились в тылу и не щадили свои жизни. Президент РФ призвал не приводить подобных примеров, а также отметил, что страна гордится стариками.  

Впрочем, Путин обратил внимание на то, что если информация находится в общественном доступе, то наказывать за ее распространение по статье за госизмену нельзя. 

Видео этого момента опубликовал телеграм-канал Mash.

Ранее Путин пошутил о пропавшем участнике совещания. 

Полина ИВАНОВА

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