Нидерланды выгнали двух российских дипломатов за шпионаж

Нидерланды выгнали двух российских дипломатов за шпионаж
Фото:Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Они могли нанести ущерб голландской экономике и национальной безопасности

Два дипломата, работающие в посольстве РФ в Гааге, в ближайшее время должны покинуть страну. Они объявлены персонами нон грата, сообщила Служба общей разведки и безопасности (AIVD).

Отмечается, что россияне якобы занимались шпионажем в высокотехнологичном секторе Нидерландов.

Граждане РФ работали на внешнюю разведку СВР России. В посольстве они были аккредитованы в качестве дипломатов. По данным AIVD, дело о шпионаже "скорее всего нанесло ущерб организациям, в которых был их активные источники, а также, возможно, голландской экономике и национальной безопасности".

Спецслужба Королевства утверждает, что один из агентов агент создал "обширную сеть источников, каждый из которых работает или был занят в голландском секторе высоких технологий". Люди, к которым он обращался, имели доступ к секретным сведениям. Некоторые граждане получали деньги в обмен на информацию. Второй депортируемый агент осуществлял "вспомогательную роль", пишет голландское издание Trouw.

Россиян интересовала "информация об искусственном интеллекте, полупроводниках и нанотехнологиях". По данным AIVD, источники агентов работали как в компаниях, так и в высших учебных заведениях. Гаага не раскрывает ни личности источников наших "шпионов", ни названия вузов.

Издание напоминает, что два года назад была сорвана операция российской военной разведки (ГРУ) против Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость
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А по-моему, в нынешней Голландии только ТРАВУ КУРЯТ !!! Что у этих чмудаков можно узнать ?... ;)))
Гость
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Значит скоро двум голландцам пинок под зад дадут, все взаимно. Стандартная практика, наши знают кто у них шпионит они знают кто у нас, так сказать обмен любезностями.
Гость
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У россиян ответ ВСЕГДА ...якобы ...занимались шпионажем. Это формула известна...
Гость
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Голанских нужно вытурить ка минимум 4
1
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