США ввели санкции против Кадырова

Под рестрикции попали и другие граждане РФ

Минфин США сообщил, что Вашингтон вводит новые ограничительные меры против России. На этот раз в черный список попали трое граждан РФ и шесть компаний по обвинению в нарушении прав человека. 

Об этом сообщает РИА "Новости". 

Уточняется, что санкции объявили против, в том числе, футбольного клуба "Ахмат" и фонда Ахмата Кадырова, передает телеграм-канал агентства. Среди компаний, попавших в немилость США, оказались также "Чеченские минеральные воды" и "Мегастройинвест". 

Как указывает телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти", в рамках глобального акта Магнитского в список санкций включили Рамзана Кадырова. Великобритания вслед за США также ввела санкции против граждан РФ. 

Полина ИВАНОВА

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