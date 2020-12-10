Под рестрикции попали и другие граждане РФ

Минфин США сообщил, что Вашингтон вводит новые ограничительные меры против России. На этот раз в черный список попали трое граждан РФ и шесть компаний по обвинению в нарушении прав человека.

Об этом сообщает РИА "Новости".

Уточняется, что санкции объявили против, в том числе, футбольного клуба "Ахмат" и фонда Ахмата Кадырова, передает телеграм-канал агентства. Среди компаний, попавших в немилость США, оказались также "Чеченские минеральные воды" и "Мегастройинвест".

Как указывает телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти", в рамках глобального акта Магнитского в список санкций включили Рамзана Кадырова. Великобритания вслед за США также ввела санкции против граждан РФ.