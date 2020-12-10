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Минфин США сообщил, что Вашингтон вводит новые ограничительные меры против России. На этот раз в черный список попали трое граждан РФ и шесть компаний по обвинению в нарушении прав человека.
Об этом сообщает РИА "Новости".
Уточняется, что санкции объявили против, в том числе, футбольного клуба "Ахмат" и фонда Ахмата Кадырова, передает телеграм-канал агентства. Среди компаний, попавших в немилость США, оказались также "Чеченские минеральные воды" и "Мегастройинвест".
Как указывает телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти", в рамках глобального акта Магнитского в список санкций включили Рамзана Кадырова. Великобритания вслед за США также ввела санкции против граждан РФ.
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