Киев призвал Запад задавить Москву санкциями и НАТО

Киев призвал Запад задавить Москву санкциями и НАТО
Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
продолжениеВ эфире украинского канала житель Винницы признал Крым российским
Бывший лидер Незалежной надеется на помощь Байдена и систему SWIFT

Запад должен "остановить Россию". С таким призывом к миру выступил первый президент Украины и глава киевской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук.

Он считает, что система влияния Москвы на бывшие республики Советского Союза "по швам трещит". Свой вывод экс-лидер нации сделал на фоне проигрыша Армении Азербайджану в битве за Карабах и приходу к власти в Молдавии прозападной Майи Санду. Поэтому пришло время мировому сообществу надавить на Россию, чтобы заставить ее "уйти с Украины", уверен пан Кравчук.

"Только давление (...). Санкции сегодняшние – это санкции против отдельных лиц, частичные. Это не санкции против государства. Когда будут применены санкции, и одну из них я уже называл – это отключение России от международной системы расчетов, платежной системы, – это будут санкции против всей России", – заявил украинский пенсионер местному изданию Liga.net.

Одновременно он ожидает, что следующий президент США демократ Джо Байден реанимирует роль НАТО на мировой арене. "Это одна из сил, с которыми России придется считаться", – подчеркнул пан Кравчук.

Что касается Донбасса, по его словам, Киев выполнил все предложения, выработанные на "нормандском саммите" в Париже 9 декабря 2019 года.

"Но встречных шагов от России не последовало. Напротив, Москва сделала все, чтобы блокировать этот процесс", – утверждает украинец.

Он добавил, что добавил, что "если Россия не изменит своего поведения, Украина найдет другие формы влияния, давления на агрессора".

На днях пан Кравчук действительно предложил ударить по Москве отключением РФ от международной платежной системы SWIFT. Известный украинский политолог Владимир Воля назвал данную инициативу Леонида Макаровича "нелепой" и "политически наивной".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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Гость
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Petka
Скоро бандере Кравчуку будут <цензура> ходить на могилу, Хохлогонососы, ну как вас из Эстонии погнали в этом году? Уже отвращени от вас, до плювоты.
Знаем, знаем - как вас плющит после лугандона и как в Крыму вы уже камней просите.
А будет для кацапни гораздо хуже
Гость
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Гость
О мудрейший, здесь и гадать не надо. Это же хорошо, за транзит газа в Европу платить не надо, платёжной системы то не будет.
Оо....и значит денег из Европы за поставленный газ платить не надо - ведь платежной системы то не будет. Пусть угрофины подыхают с голоду
Petka
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Скоро бандере Кравчуку будут <цензура> ходить на могилу, Хохлогонососы, ну как вас из Эстонии погнали в этом году? Уже отвращени от вас, до плювоты.
Гость
Ответить
Гость
Ну вот и ты вонючка шарий. Так что же будет делать плейшнер когда ему отключат международную платежную систему?
О мудрейший, здесь и гадать не надо. Это же хорошо, за транзит газа в Европу платить не надо, платёжной системы то не будет.
Гость
Ответить
Вячеслав Москва
Поэтому и развалился Союз, что вот такой чудак на букву ”м”, как Кравчук возглавлял Украину.
Сюда пост .
Ах вот кто развалил савецкий саюз который тебе типа жаль.
Так оставался бы в своем савецком союзе без Украины и не лил бы сейчас крокодиловы слезы
Гость
Ответить
Гость
Очень достойные заявления бывшего члена ЦК КПСС. "А мы пойдём на север ..."
Ах вот кто развалил савецкий саюз который тебе типа жаль.
Так оставался бы в своем савецком союзе без Украины и не лил бы сейчас крокодиловы слезы
Гость
Ответить
Гость
Очень достойные заявления бывшего члена ЦК КПСС. "А мы пойдём на север ..."
Ну вот и ты вонючка шарий. Так что же будет делать плейшнер когда ему отключат международную платежную систему?
Гость
Ответить
А скажи-ка вонючка шарий что будет делать плешивый карлик если угрофинской чуди отключат SWIFT?
Гость
Ответить
Очень достойные заявления бывшего члена ЦК КПСС. "А мы пойдём на север ..."
Вячеслав Москва
Ответить
Поэтому и развалился Союз, что вот такой чудак на букву ”м”, как Кравчук возглавлял Украину.
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