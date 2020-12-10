Санду объяснили невозможность вывода российских миротворцев из Приднестровья

Санду объяснили невозможность вывода российских миротворцев из Приднестровья
Майя Санду. Фото: Katerina Sulova/CTK/www.globallookpress.com
В миссии уже давно служат местные жители с двумя паспортами

Российские миротворцы на полном основании могут оставаться в Приднестровье до того момента, пока не будет подписан окончательный договор об урегулировании вооруженного территориального конфликта между Кишиневом и Тирасполем. Более того, Москве вообще не придется выводить свою миротворческую миссию, т.к. большинство военнослужащих с паспортами РФ – это местные жители. Им достаточно просто сменить на форме нашивки с триколором на цвета ПМР.

Об этом заявил замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин, комментируя высказывания на заданную тему нового президента Молдавии Майи Санду. Свои "хотелки" избранный лидер Республики повторяет почти в каждом интервью для западных СМИ.

"Наши военнослужащие в Приднестровье находятся в двух статусах. Один статус – это миротворцы… Они находятся там до того момента, когда, наконец, будет достигнуто мирное соглашение по реинтеграции Молдовы и Приднестровья. Этого еще не произошло", – заметил российский эксперт.

Также наши военные охраняют огромный оружейный арсенал всего Западного округа СССР, который находится в Колбасне. Нельзя допустить, чтобы он оказался в руках радикальных групп. Специалист напомнил, что раньше вооружение вывозилось через Украину, но сейчас она перекрыла этот путь. А речь идет о десятках тысяч тонн боеприпасов, которые не переправишь самолетами. Поэтому наши останутся его блюсти, пока не решится эта проблема, указал Жарихин.

Он отметил, что за последние годы из-за запрета киевского режима ротация российских миротворцев в Приднестровье проводится только среди командного состава через Кишинев. По его словам, практически миссию выполняют местные жители с паспортами РФ и ПМР.

"Поэтому, если уж Санду будет так резко настаивать и требовать вывести российских миротворцев, то просто эти люди могут даже не сменить форму, а нашивки сменить на Национальную гвардию Приднестровья", – цитирует эксперта "ПолитНавигатор".

Ранее глава МИД России Сергей Лавров на требование нового молдавского лидера по миротворцам заявил, что это чревато серьезными последствиями из-за плохого состояния военных складов в Колбасне.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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