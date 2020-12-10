Запасной тактики нет: план "Б" Украины по Донбассу оказался пустышкой

Запасной тактики нет: план "Б" Украины по Донбассу оказался пустышкой
Виктор Медведчук. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
По мнению Виктора Медведчука, власти Незалежной не знают, как еще привлечь к себе внимание

Украинский план "Б" по урегулированию конфликта в Донбассе – это не более, чем пиар-ход. Такого мнения придерживается глава политсовета парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.

Политик подчеркнул, что запасного плана нет и быть не может, поскольку он должен был бы быть утвержден, пишет РИА "Новости". 

"Я не вижу, не считаю, что не может произойти того, что Украина, а точнее киевская власть, что-то для себя решит и будет это реализовывать. Потому что без согласия всех остальных Киев сделать этого не может", – объяснил Медведчук. 

Ранее сообщалось, что СНБО утвердило 5 возможных сценариев развития событий на Донбассе. 

Также политолог Гришин назвал ультиматум Зеленского Путину, срок исполнения которого истек 9 декабря, "хамской выходкой мальчишки". Эксперт также подчеркнул, что Украина продолжит выполнять Минские соглашения, поскольку другой альтернативы попросту нет. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров

Алиев замахнулся на земли Армении

Азербайджанский лидер намекнул соседям, что они не смогут конкурировать с ними в военной силе

Нидерланды выгнали двух российских дипломатов за шпионаж

Они могли нанести ущерб голландской экономике и национальной безопасности

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей