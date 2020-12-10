По мнению Виктора Медведчука, власти Незалежной не знают, как еще привлечь к себе внимание

Украинский план "Б" по урегулированию конфликта в Донбассе – это не более, чем пиар-ход. Такого мнения придерживается глава политсовета парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.

Политик подчеркнул, что запасного плана нет и быть не может, поскольку он должен был бы быть утвержден, пишет РИА "Новости".

"Я не вижу, не считаю, что не может произойти того, что Украина, а точнее киевская власть, что-то для себя решит и будет это реализовывать. Потому что без согласия всех остальных Киев сделать этого не может", – объяснил Медведчук.

Ранее сообщалось, что СНБО утвердило 5 возможных сценариев развития событий на Донбассе.

Также политолог Гришин назвал ультиматум Зеленского Путину, срок исполнения которого истек 9 декабря, "хамской выходкой мальчишки". Эксперт также подчеркнул, что Украина продолжит выполнять Минские соглашения, поскольку другой альтернативы попросту нет.