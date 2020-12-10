Евросоюз продлил экономические санкции против России

Коллективный Брюссель еще на шесть месяцев закрыл для себя рынок РФ

Саммит глав государств – членов Европейского союза решил продлить экономические санкции против России. Об этом сообщил пресс-секретарь главы Евросовета Баренд Лейтс.

"На саммите ЕС (принято) соглашение об отношениях ЕС и США и продление санкций против России", – написал он у себя в "Твиттер".

Накануне мы писали, что от ограничительных мер в адрес РФ Европа ежегодно теряет €21 млрд.

Ранее сегодня Вашингтон в рамках "акта Магнитского" наложил рестрикции на грозненский ФК "Ахмат" и фонд главы Чечни Рамзана Кадырова.

Чеченский лидер, комментируя в телеграм-канале действия США, назвал "дебилизмом" борьбу американцев против лошадей, благотворительных организаций, а также детей, жен и спорта. Он прогнозирует, что санкционная дубина аукнется самим Штатам.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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