Курс рубля
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Саммит глав государств – членов Европейского союза решил продлить экономические санкции против России. Об этом сообщил пресс-секретарь главы Евросовета Баренд Лейтс.
"На саммите ЕС (принято) соглашение об отношениях ЕС и США и продление санкций против России", – написал он у себя в "Твиттер".
Накануне мы писали, что от ограничительных мер в адрес РФ Европа ежегодно теряет
€21 млрд.
Ранее сегодня Вашингтон в рамках "акта Магнитского" наложил рестрикции на грозненский ФК "Ахмат" и фонд главы Чечни Рамзана Кадырова.
Чеченский лидер, комментируя в телеграм-канале действия США, назвал "дебилизмом" борьбу американцев против лошадей, благотворительных организаций, а также детей, жен и спорта. Он прогнозирует, что санкционная дубина аукнется самим Штатам.
Азербайджанский лидер намекнул соседям, что они не смогут конкурировать с ними в военной силе
Они могли нанести ущерб голландской экономике и национальной безопасности