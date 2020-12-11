Раздражают: немцы теряют выдержку из-за "Северного потока-2"

Раздражают: немцы теряют выдержку из-за "Северного потока-2"
Фото: Jens Büttner/dpa/www.globallookpress.com
Требования американских партнеров остановить строительство газопровода надоели властям ЕС

Нападки представителей США на российско-европейский проект "Северный поток-2" уже вызывают крайне резкую реакцию немецких законодателей. В Германии не скрывают, что разочарованы продолжающимися попытками США выдвигать односторонние требования к странам ЕС. 

В распоряжение журналистов Süddeutsche Zeitung попало письмо главы комитета бундестага по вопросам экономики и энергетики Клауса Эрнста послу Вашингтона в Берлине Робин Куинвилл, в котором он напоминает про нормы международного сотрудничества.

Немецкий депутат пытается донести до американского дипломата, что суверенные государства вправе сами определять свою энергетическую политику, не спрашивая ни у кого совета. И уж тем более партнеры не должны принимать решения, которые противоречат планам других стран, руководствуясь принципом "я лучше знаю".

"Неужели вы не понимаете, что у европейцев вызывает непонимание и раздражение, когда США пытаются защитить их от того, что они не считают угрозой?"

приводит РИА ФАН цитату из письма Клауса.

Ранее Робин Куинвилл заявила, что ФРГ и другие страны ЕС должны запретить "Северный поток-2", поскольку этот проект направлен против Украины и европейского единства, напоминает "Общественная служба новостей".

На днях американские законодатели одобрили пакет документов, предусматривающие введение санкций против участников проекта "Северный поток-2". Пока решение не вступило в силу, в ФРГ способствуют скорейшему завершению прокладки газопровода.

Николай ВИКТОРОВ

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