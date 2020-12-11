Украинцы подготовили новые провокации в Донбассе - ЛНР

Украинцы подготовили новые провокации в Донбассе - ЛНР
Фото: Alexander Rekun/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Спецназ ВСУ переброшен в регион

Обученные крепкие вояки уже прибыли в Донбасс. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики Яков Осадчий.

По его словам, бойцов сопровождают военные агитаторы -  92-я бригада группы 72-го ЦИПсО (центра информационно-психологических спецопераций. А также представители украинских телеканалов: "5-го" и "1+1".   

Незваные гости явились неспроста. Одни будут готовить провокации, другие – снимать постановочные сюжеты. Все это направлено на подрыв доверия к ополченцам, заявил представитель Народной милиции.

ЛНР сообщила об этом находящимся в регионе представителям ОБСЕ. И попросила обратить внимание на происходящее в местах дислокации ВСУ, отметил Осадчий.

Ранее сообщалось, что власти Незалежной намерены реализовать в Донбассе "карабахский сценарий". На сегодняшний момент украинская армия уже завершила подготовку к возобновлению боевых действий в регионе.

Между тем некоторые политологи уверены, что наступление ВСУ в Донбассе обернется для Украины полным уничтожением государства. Киеву советуют признать независимость народных республик, чтобы сохранить остатки страны и наладить отношения с Москвой.

Полина ДОРОЖКИНА

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