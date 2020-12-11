Эрдогана задели санкции США из-за покупки российских С-400

Эрдогана задели санкции США из-за покупки российских С-400
Реджеп Тайип Эрдоган. Фото:XinHua/www.globallookpress.com
Турецкий лидер вспомнил о своих хороших отношениях с американскими демократами

Введение санкционных мер против Анкары со стороны Соединенных Штатов является проявлением неуважения к Турции как важному партнеру по НАТО. Соответствующее заявление сделал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Ранее Bloomberg сообщало о том, что президент США Дональд Трамп подписал санкционный пакет мер, рекомендованный госсекретарем Майклом Помпео. В настоящее время от официальных ведомств не поступало комментариев о наложении экономических ограничений со стороны Белого дома.

По словам президента Турции, таким образом Вашингтон демонстрирует неуважение к партнеру НАТО, который играет в альянсе ключевую роль, входя в "первую пятерку". Также турецкий лидер сравнил действующего главу американского государства, сравнив его с экс-президентом США Бараком Обамой, который "всегда гордился тем, что у НАТО есть такая страна, как Турция".

"Я работал с господином Обамой, который является демократом, восемь лет. Я – тот человек, которому он говорил: "Один из самых важных из моих 5 друзей в мире – Эрдоган". Демократы приходят к власти прямо сейчас. Кроме того, Джо Байден – это тот, кто навещает меня дома с моей болезнью", – заявил президент Турции.

Ранее сообщалось о том, что Анкара намерена пересмотреть внешнеамериканскую политику из-за разногласий с РФ, готовясь к налаживанию контактов с администрацией Джо Байдена.

Егор МАЛКОВ

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