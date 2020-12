В отношениях Украины и Молдавии наступает новая эра. Об этом заявил глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба после встречи в Кишиневе с избранным молдавским президентом Майей Санду.

По мнению Кулебы, Киев и Кишинев смогут теперь вместе "двигаться к членству в ЕС".

Pleased to meet with Moldova’s President-elect @sandumaiamd. Looking forward to her visit to Ukraine in January 2021 to open a new successful chapter of Ukraine-Moldova relations as we continue to move together towards EU membership. pic.twitter.com/kPiMcpVADL