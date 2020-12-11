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На заседании Еврокомиссии был одобрен пакет денежной помощи гражданам Белоруссии. Об этом сообщается на официальном сайте ЕК.
В нем указана сумма в €24 миллиона. Эти средства адресованы гражданам, предприятиям и также системе здравоохранения Республики, отмечено в заявлении.
Также в документе прописаны четыре основные направления помощи:
Эта программа – часть пакета помощи в размере €53 миллиона. Ее ранее предложила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
Туда же входит экстренная помощь ЕС в размере €3,7 млн, немедленно мобилизованная для жертв репрессий и независимых СМИ после президентских выборов в Белоруссии. Готовится дальнейшая поддержка на сумму €6 миллионов.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко решил вопрос о войсках своей страны и России на западных границах.
Все обстоятельства произошедшего еще устанавливаются
Стоит заранее позаботиться обо всем до конца года