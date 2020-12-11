Грузия решилась на диалог с Россией

Грузия решилась на диалог с Россией
Фото: pixabay.com
Для усиления своих позиций Тбилиси хочет объединиться с другими кавказскими игроками

Грузия не может быть единственной страной, которая отказывается от дипломатических отношений с Россией. Об этом заявила грузинский лидер Саломе Зурабишвили в пятницу, 11 декабря, во время выступления в парламенте.

По мнению президента Грузии, возобновление контактов с РФ не приведет к признанию независимости Абхазии и Южной Осетии.

"Диалог – это не значит признание чего-то. Переговоры – не значит уступать",

цитирует "Спутник. Грузия" Зарабишвили. В то же время, подчеркнула она,  сокращение дистанции между странами идет на пользу народам.

Впрочем, президент убеждена, что без международной помощи Тбилиси не обойтись. В связи с этим она предложила парламентариям подумать над тем, как вернуть Грузии "историческую роль на Кавказе", в частности, создать новый региональный формат – некую "Кавказскую платформу".

Ранее с идеей объединиться на "Крымской платформе" выступил Киев. Он предложил зарубежным партнерам вместе добиваться возвращения полуострова Украине.

Тбилиси разорвал дипломатические отношения РФ и Грузии после того, как Москва признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее предлагал восстановление российско-грузинских связей, но в Тбилиси отвергли эту инициативу.

Николай ВИКТОРОВ

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Гость
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А разве США и ЕС ещё не сделали грузин богатыми и процветающими?
Зачем Грузии нужна Россия, когда у неё есть Украина, США и ЕС?
Гость
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АМЕРИКА ИХ ДРУГ И СПОНСОР - ПУСТЬ С НИМИ ДИАЛОГ ВЕДУТ - ПРОДАЖНЫЕ
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