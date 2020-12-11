Мрачный прогноз профессора на 2020 год оправдал себя

Валерий Соловей рассказал, что стоит ожидать россиянам в будущем году. Радужными его предсказания назвать сложно – пандемия продолжит буйствовать, а на международной арене разгорятся новые конфликты.



По словам известного историка и политического аналитика, жителям России не стоит рассчитывать на увеличение доходов в новом году. Экономика нашей страны находится не в самом лучшем состоянии, и серьезных перспектив ее стремительного развития пока нет.

Чуть полегче станет, когда начнется вакцинация населения, однако оживление рынка не сможет серьезно повлиять на экономическую ситуацию. Более того, по мнению Соловья, мировая эпидемия завершится только в самом конце 2021 года.

Народ и бизнес продолжат нищать. Для спасения ситуации власти снова будут вводить налоговые и кредитные каникулы. Кроме того, придется раздавать людям пособия, чтобы сохранить хотя бы минимальную платежеспособность населения.

На международной арене нашей стране также подготовили неприятные сюрпризы. Новая администрация США будет еще сильнее давить на Кремль и шантажировать нас очередными рестрикциями, например, отключением от платежной системы SWIFT.

К слову, катастрофу текущего года Валерий Соловей предсказал еще в декабре 2019 года, напоминает издание "Комсомольская правда".

Кстати, предсказание Ванги на 2021 год тоже не обнадеживающие. Правда, переживать в первую очередь нужно американцам.