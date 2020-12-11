Байден накажет Россию за атаки на США невидимыми лучами

Байден накажет Россию за атаки на США невидимыми лучами
Джо Байден. Фото: Adam Schultz/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Американские журналисты поделились ожиданиями от новой администрации Белого дома

То, что не смог сделать Дональд Трамп, непременно сделает Джо Байден. Речь о наказании России за вредоносную деятельность, направленную против американцев.

Истории про вмешательство РФ в выборы президента США и хакерские атаки на компьютеры Демократической партии – это уже вчерашний день. Против Москвы выдвинуты новые обвинения. Оказывается, она виновата в загадочной болезни американских дипломатов по всему миру.

Ранее представители США, работавшие на Кубе, Тайване, Австралии, пожаловались на схожие симптомы – шум в ушах, слабость, головную боль, расстройство сознания. Эксперты Национальной академии наук, инженерного дела и медицины США по поручению Госдепа изучили эти случаи и пришли к выводу, что дипломаты могли стать жертвой "воздействия направленного импульсного радиочастотного излучения", сообщает The Washington Post.

В отчете ничего не сказано о том, как американцы в разных уголках мира могли попасть под воздействие этого излучения. Однако там отмечено, что в СССР и потом в России проводились "масштабные исследования подобных эффектов". Этой информации хватило американскому изданию, чтобы сделать вывод: невидимые лучи на граждан США направляла рука Москвы.

"Пришло время всем узнать про эти черные операции Кремля",

настаивает The Washington Post и отмечает, что "избранный президент Джо Байден непременно сделает это".

Ранее про "футуристическое оружие, повреждающее мозг американских дипломатов за рубежом, сообщили в эфире NBC. Однако на запрос редакции о том, могла ли за этими атаками стоять России, представитель Госдепа Хизер Науэрт ответила, что пока таких данных нет. Но – "расследование продолжается".

О том, что находящиеся на Кубе американцы стали жертвами акустической атаки, впервые стало известно в 2016 году. Вскоре возникли и подозрения в адрес России.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость
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Это работа гестапо, а не России.
Гость
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да у них у всех мозги отмороженые
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