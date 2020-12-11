"Что делать-то?": Путин удивился позиции Запада по Навальному

"Что делать-то?": Путин удивился позиции Запада по Навальному
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Европейцы ни в какую не хотят делиться данными

Российский лидер Владимир Путин высказался по поводу нашумевшего инцидента с якобы отравленным оппозиционером Алексеем Навальным. Президент напомнил, что российским следователям нужны материалы для работы, однако европейские коллеги отказываются от сотрудничества.

Путин отметил, что не имея на руках ни биологических материалов, ни официальных заключений, невозможно проводить проверку в рамках уголовного дела. Россия не раз обращалась к европейским странам с предложением вместе поработать над резонансным делом.

Однако ни Франция, ни Германия, ни Нидерланды не желают видеть наших экспертов у себя в лабораториях и в гости тоже не спешат. Вместе с тем, эти страны заявляют, что сумели отыскать в пробах Навального следы боевого яда, передает слова президента РИА "Новости".

"Мы пригласили к себе. К нам не едут. Официальных материалов не дают. Что нам делать-то?" – задается риторическим вопросом главнокомандующий России.

Владимир Путин вспомнил и другие случаи, получившие широкий отклик в обществе. Так, глава страны подчеркнул, что нужно доработать дела об убийствах Бориса Немцова и Галины Старовойтовой.

Ранее Мария Захарова указала на необычное поведение Берлина по делу Навального.Власти ФРГ не поделились данными об отравлении блогера ни с РФ, ни с ЕС.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость
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Не надо ничего делать.Создать своего "навального" отравленного Германией и пусть они потом годами доказывают. "Играть" надо по их правилам иначе будет еще хуже.
Гость
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Да ничего не делать.
Как только приедет в Россию Навальный сразу на нары его лет на 150 за призыв к уничтожению народов России.
Ведь это он просит ввести санкции против страны, что бы у нее не было возможности выполнять обязательства по социальным программам.
Это прямая угроза самого бедного населения страны, детских домов, домов престарелых.
По старым законам его бы расстреляли, в военное время прямо на месте, сейчас долбить угол в шахте сроком на 150 лет.
Или отдать его народу пусть они его растерзают прямо под плакатом сколько денег из за него не получили детские дома и приюты.
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