В России увидели в "Грузинской платформе" ее старшего украинского бессмысленного собрата

Инициатива президента Грузии Саломе Зурабишвили о создании "Кавказской платформы" для общения с Россией не что иное, как новый способ собрать вокруг Тбилиси противников Москвы для дополнительного давления на РФ. Так прокомментировал сегодняшние новости с берегов Куры член Совфеда Алексей Пушков.

"Эта платформа будет создана не для диалога с Россией, а против него. "Кавказская платформа" является аналогом "Крымской платформы", в которой участвуют люди, постоянно выступающие против России и не готовые ни к какому диалогу с ней", – сказал "Взгляду" сенатор.

По его мнению, прожект Зурабишвили направлен на то, чтобы собрать антироссийскую коалицию в новом формате и с его помощью продолжать давить на Россию. Пушков призвал грузинское руководство наладить отношения с Абхазией и Южной Осетией вместо того, чтобы организовывать "бессмысленные платформы". Он напомнил, что там живут отвергнутые Тбилиси народы, которые не хотят возвращаться под юрисдикцию Грузии.

Для Москвы же вообще не имеет значения всякие иностранные платформы, подчеркнул сенатор.

Ранее в пятницу, 11 декабря Зурабишвили предложила создать с учетом новых реалий для диалога с Москвой "Кавказскую платформу". Она считает, что Грузии нужно вернуть себе "объединяющую, историческую роль двигателя на Кавказе".

Кажется, Тифлис с Киевом начали работать в унисон. Иначе можно объяснить простым совпадением тот факт, что несколько часов назад и украинская сторона пожаловалась на "неконструктивное" поведение Москвы, не желающей обсуждать с Незалежной вопрос "деоккупации" Крыма. Как сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко, на Днепре хотели бы участия РФ в "Крымской платформе", чтобы решать вопрос "возвращения" полуострова Киеву.

