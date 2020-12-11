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Франак Вячорка, советник экс-кандидата на должность президента Белоруссии Светланы Тихановсокой, рассказал, откуда ее штаб получает финансирование. Оказалось, что оппозиционерке дают деньги меценаты, среди которых есть и бизнесмены из РБ.
По его словам, лишь недавно Тихановская смогла начать выплачивать своим сотрудникам какую-то зарплату, ранее же все работали бесплатно. При этом сама оппозиционерка получает 1200 евро в месяц.
Литва же дала Тихановской квартиру и охрану. А поездки покрываются принимающей стороной. Например, чтобы экс-соперница Батьки попала в Польшу, деньги выделил один из местных университетов, где она выступала.
Вячорка подчеркнул в разговоре с Kuku.media, что штаб дает сигнал о том, чтобы Тихановска заинтересована в разговоре с зарубежными странами, но решение всегда за второй стороной, именно другие государства высылают приглашение. Оппозиционерка же не напрашивается. Пока же она пытается наладить дипломатические связи с другими странами, чтобы не тратить на это время, когда Батька перестанет быть президентом РБ.
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