Тихановская живет в Литве за чужой счет

Тихановская живет в Литве за чужой счет
Светлана Тихановская. Фото: via www.imago-images.de/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Оппозиционерка не платит за квартиру в Литве

Франак Вячорка, советник экс-кандидата на должность президента Белоруссии Светланы Тихановсокой, рассказал, откуда ее штаб получает финансирование. Оказалось, что оппозиционерке дают деньги меценаты, среди которых есть и бизнесмены из РБ. 

По его словам, лишь недавно Тихановская смогла начать выплачивать своим сотрудникам какую-то зарплату, ранее же все работали бесплатно. При этом сама оппозиционерка получает 1200 евро в месяц. 

Литва же дала Тихановской квартиру и охрану. А поездки покрываются принимающей стороной. Например, чтобы экс-соперница Батьки попала в Польшу, деньги выделил один из местных университетов, где она выступала. 

Вячорка подчеркнул в разговоре с Kuku.media, что штаб дает сигнал о том, чтобы Тихановска заинтересована в разговоре с зарубежными странами, но решение всегда за второй стороной, именно другие государства высылают приглашение. Оппозиционерка же не напрашивается. Пока же она пытается наладить дипломатические связи с другими странами, чтобы не тратить на это время, когда Батька перестанет быть президентом РБ. 

Полина ИВАНОВА

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