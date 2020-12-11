Додон насолил Санду с помощью посла в России

Додон насолил Санду с помощью посла в России
Игорь Додон. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Уходящий лидер страны пытается до инаугурации оппонентки все сделать, чтобы ее отношения с Москвой были нелегкими

Покидающий пост главы Молдавии Игорь Додон решил напоследок изрядно насолить избранному прозападному президенту Майе Санду, назначив шефом дипмиссии Республики в РФ преданного ему человека – Владимира Головатюка. Последний является депутатом молдавского парламента от возглавляемой Додоном Партии социалистов.

Как отмечает газета "КоммерсантЪ", если Москва примет от Кишинева агреман на Головатюка, диалог Санду с российскими властями начнется с трений. По данным издания со ссылкой на несколько источников, молдавская сторона уже запросила согласия РФ.

Команда Додона торопится, поскольку осталось слишком мало времени – инаугурация Санду должна состояться уже 24 декабря. До этого времени необходимо уладить все формальности с новым послом.

Если Москва пойдет навстречу Додону и согласится с кандидатурой Головатюка аккурат накануне вступления в президентское кресло главного политического оппонента действующего главы государства, это будет не лучшим началом отношений с Санду, считает "Ъ".

Избранный президент рассчитывала, что вляпавшийся на днях в контрабандный скандал нынешний глава дипмиссии Молдавии в Москве Андрей Негуца продолжит работать в своей должности.

"Любой другой посол будет работать на Додона, не на государство. Будет не сглаживать углы, а обострять. Исходя из этой логики, любой дипломат на этом посту предпочтительнее личного представителя Игоря Додона", – заявил нашему изданию источник в окружении Санду.

Напомним, 5 декабря при пересечении молдавско-украинской границы был задержан контрабандный груз с 350 кг анаболиков на сумму около €200 тыс. Он обнаружен в багажном отсеке микроавтобуса с дипломатическими номерами, который направлялся из Кишинева в Москву. Задержанный водитель машины рассказал следователям, что груз вез не по своей инициативе. Более того, таких рейсов совершено не менее 20, сообщил источник "Ъ" в правоохранительных органах Молдавии.

Информация об отзыве из-за контрабандного скандала посла Негуцу появилась уже 9 декабря.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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