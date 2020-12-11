Батька может покинуть высокое кресло и раньше

Белорусские оппозиционеры настроены весьма решительно. Несмотря на заметный спад уличной активности, в штабе бывшей участницы предвыборной гонки Светланы Тихановской вовсю строят планы на будущее и убеждены, что Александр Лукашенко вот-вот вылетит с поста президента.



Так, представитель этой оппозиционной организации Франак Вячорка с полной уверенностью заявляет, что "в 2022-м году никакого Лукашенко уже не будет".

Политик считает, что уже этой весной будет назначена дата новых выборов. Так что судьба Александра Лукашенко может быть решена даже раньше, чем в 2022 году. При этом Вячорка отметил, что ситуацию сложно назвать стабильной, поэтому точные прогнозы делать пока затруднительно.

В беседе с изданием Kuku.media соратник Тихановской также заметил, что жизнь белорусов после ухода Лукашенко лучше не станет. Для того чтобы "восстановить" экономику страны, потребуется время – только после этого оппозиционеры обещают населению всеобщую радость и счастье.

Кстати, недавно стало известно, что сама Тихановская живет в Литве за чужой счет. Оппозиционерке не приходится платить даже за жилье.