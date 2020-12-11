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Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, которого глава Незалежной некоторое время назад назвал "бандитом", выступил с публичным обращением. Сегодня градоначальник извинился перед Владимиром Зеленским, с которым ранее у него был конфликт.
В своем видеообращении, опубликованном на странице в "Фейсбук", Бондаренко призвал президента забыть об их противостоянии и отметил, что в ходе конфликта отстаивал не свои интересы, а интересы народа.
"Но я искренний человек и я всегда буду плечом к плечу стоять с патриотами Украины, которые будут защищать нашу страну. Господин президент, я хотел бы извиниться официально", - заявил мэр Черкасс.
В итоге Бондаренко призвал политических деятелей Украины забыть о предвыборных разногласиях и объединиться для того, чтобы совместно работать на благо Украины.
Напомним, что скандал между Владимиром Зеленским и градоначальником произошел в конце апреля, когда городской совет Черкасс решил ослабить ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Позже мэр подал иск о защите чести и достоинства, но в конечном итоге проиграл.
Ранее Владимира Зеленского обвинили в потере Украиной 10 миллиардов гривен.
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