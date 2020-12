Стратегическое командование ядерным оружием США (STRATCOM) публикует в соцсетях разнородные сообщения о бомбардировщиках B-1, невольно раскрывая планы Вашингтона, которые противоречат договоренностям с Москвой. Это выглядит очень опасно, пишет обозреватель американского журнала Forbes Дэвид Экс. Автор призвал представителей Пентагона тщательно подбирать свои слова.

"Это полезное упражнение в геополитике – попытаться увидеть действия вашей страны с точки зрения ваших противников. Кто-то должен объяснить это Стратегическому командованию США – штабу, который контролирует ядерные силы Америки", – указывает журналист.

По его мнению, подобная риторика вызывает тревогу у российских и китайских официальных лиц.

Экс обратил внимание на пост от 5 декабря в "Твиттер", в котором командование STRATCOM бахвалится испытаниями новых боевых возможностей B-1B Lancer, отмечая, что "стратегическое сдерживание" является основой выживания американцев как нации.

"Чтобы оставаться впереди конкурентов, мы должны проложить путь к модернизации существующих систем, чтобы повысить нашу готовность и возможности", – говорилось в посте.

#StrategicDeterrence is the foundation to our survival as a Nation. In order to stay ahead of the competition, we have to pave the way to #modernize current systems to enhance our #readiness and #capabilities.#ICYMI: https://t.co/33UOEbohy3 pic.twitter.com/ujNOVcSPtm