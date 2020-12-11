Вашингтон случайно признался в нарушении ядерного договора с Москвой

Вашингтон случайно признался в нарушении ядерного договора с Москвой
Фото: commons.wikimedia.org/US Air Force
Пентагон призвали тщательно подбирать слова в своих сообщениях в соцсетях и не создавать путаницы

Стратегическое командование ядерным оружием США (STRATCOM) публикует в соцсетях разнородные сообщения о бомбардировщиках B-1, невольно раскрывая планы Вашингтона, которые противоречат договоренностям с Москвой. Это выглядит очень опасно, пишет обозреватель американского журнала Forbes Дэвид Экс. Автор призвал представителей Пентагона тщательно подбирать свои слова.

"Это полезное упражнение в геополитике – попытаться увидеть действия вашей страны с точки зрения ваших противников. Кто-то должен объяснить это Стратегическому командованию США – штабу, который контролирует ядерные силы Америки", – указывает журналист.

По его мнению, подобная риторика вызывает тревогу у российских и китайских официальных лиц.

Экс обратил внимание на пост от 5 декабря в "Твиттер", в котором командование STRATCOM бахвалится испытаниями новых боевых возможностей B-1B Lancer, отмечая, что "стратегическое сдерживание" является основой выживания американцев как нации.

"Чтобы оставаться впереди конкурентов, мы должны проложить путь к модернизации существующих систем, чтобы повысить нашу готовность и возможности", – говорилось в посте.


Проблема в том, что B-1 явно не хватает ядерных возможностей, указывает журналист Forbes, но если бы этот стратегический бомбардировщик мог перевозить такое оружие, то это было бы нарушением последнего крупного соглашения о контроле над вооружениями между Вашингтоном и Москвой. Вот почему поражает, когда STRATCOM использовал слова "стратегическое сдерживание".

Данное словосочетание обычно означает ядерное оружие. Таким образом, сообщение Пентагона подразумевает, что B-1 может вернуться в ядерную зону. Впрочем, в официальном релизе американских ВВС говорится, что модернизированные самолеты "сохранят соответствие новому соглашению СНВ".

Военные посылают неоднозначный сигнал. По словам STRATCOM, B-1 является частью американского стратегического сдерживания. Но не совсем, добавляют ВВС. Запутанное сообщение, вероятно, не лучшая идея, когда дело касается оружия конца света, пишет автор.

В свою очередь эксперт по ядерным вопросам Федерации американских ученых в Вашингтоне Ханс Кристенсен пояснил, что STRATCOM под "стратегическим сдерживанием" понимает как ядерное, так и обычное оружие.

"Это не похоже на то, что они делают ошибку в твитах, но я хотел бы, чтобы они были более конкретными, чтобы не создавать путаницы в том, о чем они говорят", – сказал специалист.

Кристенсен назвал лицемерием подобные путаные сообщения на фоне того, что американские ведомства сами критикуют Россию и КНР за их "слишком непрозрачную" позицию в сфере ядерного вооружения.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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